إقبال على الرحلات النيلية والحدائق في ثاني أيام العيد بكفر الشيخ.. صور

يواصل الآلاف من المواطنين في محافظة كفر الشيخ، احتفالاتهم بثاني أيام عيد الفطر المبارك، من خلال التنزه وقضاء أفضل الأوقات في الحدائق العامة والمتنزهات، لا سيما حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، والأسرة والطفولة بمدينة دسوق، وحدائق مطوبس.



كما شهدت المدن المطلة على نهر النيل في دسوق ومطوبس وفوة إقبالاً كبيراً على الرحلات النيلية، وسط الالتزام بإجراءات السلامة، ووجود تكثيف أمني من شرطة المسطحات المائية، حرصاً على سلامة المعيدين.



وفي سياق متصل، استقبلت شواطئ مصيف بلطيم، الآلاف من الزائرين من محافظات الجمهورية؛ لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، واستمرت حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات.



ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواد المصيف، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة عيد الفطر.



وأشار محافظ كفر الشيخ إلى، توفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحاً ومساءً، وانتشار فرق الإنقاذ المدربة، وأفراد الشرطة، على الشاطئ لمنع أي مضايقات قد تحدث للمصطافين، في أوقات الزحام الشديد.

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