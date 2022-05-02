مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها وتستقبل الجمهور احتفالاً بعيد الفطر.. صور

شهدت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي هذا بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وتقديم مراكز شباب كفر الشيخ البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري إدارات الشباب الفرعية.

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