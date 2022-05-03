بـ"كسر الزجاج".. سقوط عصابة تخصصت فى السرقة من داخل السيارات بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركةالإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" مُتخذين من دائرة قسم ىشرطة (أول وثان الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوابإرتكابهم(10) وقائع، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سىء النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) تم ضبطه والمسروقات .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

