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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قلد صوت السيسي باحترافية.. ياسر جلال: الرئيس رجل صادق ومتواضع ومتدين.. فيديوجراف

صدى البلد

ردَّ الفنان ياسر جلال على منتقدي تقليد صوت الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مسلسل "الاختيار 3"، والمشككين في تقليده لصوت الرئيس ، قائلًا: "علشان الناس اللي بتقول ده صوت الرئيس السيسي متركب ودوبلاج، كنت أصور المشاهد صوت وأسمعها، وأثناء أداء البروفة قمت بتقليد الصوت بعد التدريب عليه، وبالفعل قدرت أصل إلى درجة الصوت بالضبط".

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رجل صريح ومتدين

وأكد ياسر جلال في تصريحاته للراديو 9090، أن الرئيس السيسي رجل صريح:" مش بيزوق كلامه ومبيحبش الشو.. كلامه بيطلع من القلب من أيام ما كان وزير الدفاع".

وأوضح ياسر جلال أن أهم ما يميز مسلسل الاختيار الجدية في تناول الموضوعات واحترام طريقة تناول الشخصيات التي يتحدث عنها، مؤكدا:" كنا بنعمل المسلسل واحنا مرتاحين نفسيا".

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

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