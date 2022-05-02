بعد حديث الرئيس عن مسلسل الاختيار..6أسباب أسقطت الإخوان من البنا إلى مرسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات الدولة ومجموعة من نجوم الفن والرياضة و الإعلاميين، أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يحضر احتفالية العيد

وعُرضت على هامش الاحتفالية مجموعة من الفقرات والأغاني الوطنية التي قدمها عدد من نجوم مصر بالإضافة إلى قارئ القرآن الكريم الشيخ مشاري راشد العفاسي.

وكان من بين المشاركين في الاحتفالية أبطال مسلسل "الاختيار 3" ومسلسل "عائدون"، وأثناء صعود أبطال مسلسل الاختيار 3 على المسرح لتلقي التحية من قبل الرئيس السيسي وقيادات الدولة قاطعهم الرئيس السيسي بكلمة.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته على شكره وتقديره لأبطال مسلسل الاختيار 3 على ما قدموه في العمل، قائلا: "الَلي أنتوا عملتموه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء عشان اللحظات دي تعيش".

وتابع الرئيس السيسي حديثه قائلا: "اللي حصل ده علشان خاطر الشهداء، والله ما تم في مسلسل الاختيار 3 هو الحقيقة، وربنا يكفينا أهل الشر".

ووجه السيسي حديثه للمصريين: "خلوا بالكم من البلد دي، إحنا قلنا إن التاريخ منسيبوش لحد والله والله والله إحنا كنا حريصين على إنه لا يسقط ولا يحصل تصادم واللي أنتوا عملتوه ده حصل حقيقي".

أبطال مسلسل الاختيار 3 أمام الرئيس في احتفالية عيد الفطر المبارك

وشدد الرئيس السيسي: إحنا لم نعتدِ ولم نطغ على أحد، وكل كلمة اتقالت في مسلسل الاختيار عبارة عن واقع يتم نقله للناس وللأطفال وللأجيال القادمة عشان أبناء الشهداء يطلعوا يقولوا إحنا أبناء الأبطال دول، والعمل الدرامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار".

كنا حريصين على عدم الصدام

وأضاف السيسي: "أنتم متعرفوش اللي أنتوا عملتوه ده ايه حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين لأخر لحظة إنه ميحصلش صدام ولم نذكر كلمة عزل رئيس أو جماعة إرهابية".

وتابع الرئيس السيسي: "والله ما كدبنا في كلمة أو موقف واحد تم عرضه في المسلسل وأن مسلسل الاختيار 3 نقل الحقيقة دون تزييف أو مزايدات".

واستكمل الرئيس: "أقسم بالله 45 دقيقة خيرت الشاطر بيقولي هنقتل وهنجيب ناس من كل حتة ورغم كدا قعدت 7 سنين لم أذكرهم مرة وكنت بقول أهل الشر علشان أهل الشر يتراجعوا عن الشر".

وشارك الرئيس السيسي أبناء الشهداء والمصابين وذوي الهمم الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس.

وتجول الرئيس السيسي، مع الأطفال أبناء الشهداء فى منطقة الألعاب، أثناء احتفالية عيد الفطر المبارك.

الرئيس السيسي

سبب سقوط التنظيم الإخواني

وفي هذا الصدد، قال منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن حركة الإخوان المسلمين فقدت صوابها منذ بداية تدشينها على يد مؤسسها الأول حسن البنا في ربيع 1928.

وأوضح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الحركة نشأت على كتف مدرس ابتدائي هو حسن البنا وسقطت على يد رئيس جمهورية المعزول محمد مرسي في بداية عام 2013، وأيضا فقدت الجماعة صوابها منذ السنوات الأولى لنشأتها لأنه تنظيم منحاز قام على تربية ابنائه واتباعه على الكراهية والعنف.

وتابع: هذا التنظيم فقد صوابه عندما أدخل حسن البنا قيم مواجهة الخصوم وعدم الاعتراف بالآخر، والايمان بأنه الوحيد الذي يعبر عن الإسلام ويعبر عن الشريعة حتى لو كان يقول كلاما يخالف ذلك ولكن فعله يتوافق مع هذا الأمر، وبالتالي المخرجات التي وجدناها ورأيناها في عامي 2012 و2013 مع سقوط الإخوان هي نتيجة مدخلات ربّى عليها المؤسس الأول حسن البنا أتباعه وأنصاره.

وأكد " بذلك فقدت الجماعة صوابها مع المؤسس الأول وليس مع الأجيال التالية، لان هذه الأجيال تعبر عن أفكار حسن البنا وهؤلاء هم الإخوان المسلمون، إذًا الأفكار التي كان يعبر عنها محمد مرسي وجماعته وتنظيمه لم تكن خروجا عما طرحه المؤسس الأول حسن البنا وانما كانوا يعبرون بصدق عن هذه الأفكار التي كانوا جزءا منها".

وأضاف أن "الإخوان عندما صعدوا إلى الحكم كانت برفقتهم أفكار هدامة لا تعبر عن الوطن ولا عن الحرية والعدالة ولم يعطوا حرية للمعارضة وللمختلفين معهم وكانوا دائما يهددونهم بالعنف، لذلك فقد التنظيم صوابه منذ بداية النشأة".

منير أديب، الباحث في شئون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي

ولفت إلى أن "النهاية التي وجدها الجميع سواء في مصر او في بعض البلدان العربية مثل تونس والمغرب هي سقوط الإخوان، وتفاجأنا بعد ذلك بالضرب والاعتداء وظهور حركات بجانب العنف اللفظي والسلوكي والسياسي فضلا عن العنف الجنائي والقتل والتفجير والتهديد".

واختتم: لذلك فكرة الإخوان هي فكرة غير نقية بل خبيثة، ولا يعبرون عن الدين لأنهم يرفضون الاخر، إذًا وجودهم غير صحي في أي بيئة سياسية او حتى دعوية.

والجدير بالذكر ان مسلسل "الاختيار 3" عبر عن جزء من حقيقة الإخوان رغم ان هناك صورا أخرى للإخوان ربما نحتاج أجزاء أخرى من هذا المسلسل تعبر عن حقيقتهم حتى يراهم الناس بصورة حقيقية واقعية.

وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الإثنين بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.