الرئيس السيسي عن الاختيار: «شفتوا قد ايه العمل الدرامي بألف كتاب»

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأداء أبطال مسلسل «الإختيار 3» و«عائدون»، قائلا : «شفتوا قد ايه العمل الدرامي بألف كتاب، وانتم متعرفوش عملوا ايه».

وقال الرئيس السيسي خلال مشاركته في احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة: «تصدقوا بالله حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين انه ميحصلش اي صدام، ولم نذكر فيه عزل الرئيس او فيه جماعة ارهابية».

وتابع الرئيس السيسي: «حتى البيان اتكتب ولكن كتير من الناس مش واخدين بالهم ومش مصدقين، اني مستعد من أجل الحقيقة و الصدق والأمانة حتى لا تشوه ما عمله المصريين في 2013، وحاولنا نحل المسألة بدون اي صدام ولكن للاسف التشويه والشائعات لحد دلوقتي».

وأكمل الرئيس السيسي «كل سنة وانتم طيبين، واللي انتم عملتوا جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء الذين ضحوا علشان مصر تعيش، وعايز اقولكم احنا قولنا ان التاريخ مش هنسيبه لحد».

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية أبناء الشهداء، : «والله والله كنا حريصين على عدم حدوث تصادم..واللي أتسجل واتصور في المسلسل هو الحقيقة"، متابعا:" أنا بقول لأهالي الشهداء أوعوا تفتكروا أن أولادكم وأباءكم سقطوا في معركة طغيان..لا..نحن لم نعتدي على أحد..وكل ما حدث في المسلسلات حقيقة وتم نقله بكل شفافية ولم نرغب في حدوث تصادم».