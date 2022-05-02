ربنا يكفينا أهل الشر..الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: خلوا بالكوا من بلادكم

وجه الرئيس السيسي الشكر لأبطال مسلسلس الاختيار والعائدون، قائلا:"كل سنة وانتم طيبين، واللي انتم عملتوا جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء الذين ضحوا علشان مصر تعيش، وعايز اقولكم احنا قولنا ان التاريخ مش هنسيبه لحد".





وتحدث الرئيس السيسي عن أحداث مسلسل الاختيار3، قائلا:"ربنا يكفينا أهل الشر وبقول للمصريين خلي بالكوا من بلادكم وكل سنة وأنتم طيبين"، متابعا:" كل موقف ومشهد حصل في المسلسل حقيقة ومفيش كلمة واحدة كذب".



واستشهد بقول الله تعالى:" وما يزال الرَّجل يصدق، ويتحرَّى الصِّدق حتى يُكْتَب عند الله صدِّيقًا"، متابعا:" المسلسل يحتوي على وقائع خاصة وحقيقة داخل الدولة".



