الاختيار 3.. كواليس اجتماع القوى السياسية مع السيسي قبل عزل مرسي

عُرضت اليوم الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار ٣، والتي كتبها وأعدها الصحفي أحمد الدريني، والتي كانت عبارة عن حلقة تسجيلية.

وكشفت الحلقة كواليس اجتماع القوى المدنية والسياسية مع الفريق عبدالفتاح السيسي قبل عزل مرسي.

وقال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، وأحد مؤسسي حركة تمرد: "كان لابد من عقد مؤتمر صحفي بشكل عاجل يقول إن حركة تمرد تدعو جموع الشعب المصري لاستمرار التظاهر وأننا لن نرجع إلا بتحقيق أهدافنا الكاملة وهي اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعزل محمد مرسي".

وأضاف: "تلقينا اتصال من القيادة العامة للقوات المسلحة تقول إن فيه معاد الساعة 2 مساء مع القائد العام للقوات المسلحة المشير عبدالفتاح السيسي".

وقال المهندس جلال مُرة، النائب الأول لحزب النور السلفي: "كان من المفترض أن يحضر هذا الاجتماع رئيس حزب النور، وفعلا تحرك من البحيرة للقاهرة، وفي الطريق اعترضوه مجموعات من البلطجية ولم يتمكن من الحضور".



وأوضحت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة عام 2012: "عندما دعيت لهذا الاجتماع، وفي طريقي توقعت أنني لن استطيع الوصول لأنني عرفت حينها معنى بحر من البشر، وأدرك أننا على مشارف حرب أهلية إذا لم تتدخل القوات المسلحة".





وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة: "أعظم سيمفونية عُزفت ثورية متناغمة لملايين المصريين بمساندة وحماية الجيش المصري والشرطة المصرية".