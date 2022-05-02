الرئيس السيسي: لم نعتد على أحد وحاولنا منع حدوث أي تصادم مع الإخوان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حقيقة أحداث مسلسل الاختيار 3، قائلا:" ما حدث في المسلسل هو الحقيقة بعينها..متابعا:"نحن لم نعتد على أحد.. وحاولنا منع حدوث أي تصادم".



واسترسل “الرئيس السيسي” خلال كلمته باحتفالية أبناء الشهداء، :" لا أحد يستطيع أن يزيف ويشوه ما قام به أبطال وشهداء الوطن من أجل الحفاظ على أرضها".





وأضاف:" كنا حريصين حتى اللحظة الأخيرة على عدم حدوث أي صراع، متابعا: البيان الأخير للجيش خلال فترة حكم الأخوان لم يشمل أي كلمة تدعو للصدام".





وأكمل:" حاولنا كتير أوي نحل المسألة دون صدام أو مواجهة ، ولكن للأسف لم يحدث ذلك".



