الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. الإطاحة بمسئولين من وزارة الثقافة في عهد الإخوان

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنه في عهد الإخوان تم الإطاحة بعدد من المسئولين داخل الوزارة وهذه كانت دلالات واضحة جدا من الإخوان.

وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال حوارها الوثائقي في مسلسل الاختيار 3 أن الوزارة كمؤسسة ودار أوبرا وكفن وكثقافة كان صعب اختراقها ولكن هناك هناك اختراق بطرق أخرى، بسبب أن الوزارة لديها محتوى فني يقدم كل يوم.

وأوضحت وزيرة الثقافة أنها أدركت منذ أول يوم لتولي الرئيس مرسي مصر بأن الصراع قائم وسوف يكون هناك أنفجار من الجميع، مشيرة إلى أنها كانت تجتمع بجميع قيادات الوزارة أسبوعيا لتغير البرنامج الفني المنوطة به دار الأوبرا المصرية.

وتابعت إيناس عبد الدايم أنها قامت بتحويل معظم الأعمال الفنية لأعمال وطنية.