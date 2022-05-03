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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقع أمريكي: لقاء محتمل بين بايدن وقادة الشرق الأوسط في إسرائيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين أن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ناقشا فكرة عقد اجتماع لزعماء المنطقة كجزء من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المزمعة إلى الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تتم في نهاية شهر يونيو.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان بوقت سابق، أنه خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 24 أبريل، قبل بايدن دعوة لزيارة إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.

وقال مسئولون إسرائيليون إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا ونظيره الأمريكي جيك سوليفان ناقشا الزيارة القادمة خلال محادثات في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وكانت إحدى أفكار النقاش عقد اجتماع بين بايدن وبينيت والعديد من القادة الآخرين في المنطقة إما في إسرائيل أو في دولة أخرى كوسيلة لمواصلة زخم قمة النقب التي انعقدت في إسرائيل في أواخر مارس لتعزيز اتفاقيات إبراهيم.

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وشدد المسئولون الإسرائيليون على أن المناقشة كانت أولية، وليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيكون ممكنا، لكن المحادثات بشأن هذه القضية مستمرة.

وقال مسئولون إسرائيليون إنه بينما لم يتم تحديد الموعد النهائي لزيارة بايدن، فمن المتوقع أن تتم في الأسبوعين الأخيرين من شهر يونيو.

ومن المتوقع أن تكون الزيارة قصيرة نسبيًا، حيث يقضي بايدن ما بين 24 و36 ساعة، ويلتقي مسئولين إسرائيليين في القدس ومسئولين فلسطينيين في بيت لحم، بحسب ما قاله المسئولون الإسرائيليون.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها بايدن إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. 

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيقوم بجولة في دول أخرى بالمنطقة.

ووصل فريق من البيت الأبيض إلى إسرائيل أمس، الاثنين، لبدء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن التحضير للزيارة.

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