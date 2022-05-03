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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة4 بعد انقلاب سيارة في ترعة ببني سويف

ضحايا حادث بني سويف
ضحايا حادث بني سويف

شهدت قرية الشيخ علي  التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف سقوط سيارة ملاكي بداخلها 6 شباب في ترعة الإبراهيمية،، كانوا عائدين من فسحة العيد " وتم انتشال جثة شاب والبحث عن مفقود داخل المياه، بينما تم نقل 4 مصابين في الحادث إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الشيخ علي دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وجه مدير الأمن بسرعة توجه سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى وانتشال الغرقى.

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وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء استقلال 5 شباب لسيارة ملاكي بالطريق الزراعي وامام قرية "الشيخ علي" ، انحرفت السيارة تجاه ترعة الإبراهيمية وانقلبت منهم في المياه، ما أسفر عن وفاة شابين تم انتشال جثة أحدهما وجاري البحث عن آخر في المياه، بينما جرى انتشال 4 مصابين في الحادث. 

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، بينما نُقلت جثة المتوفى ويدعي محمد ناصر 20 عامًا من قرية «الزيتون» إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها في عملية البحث عن جثمان آخر ويدعى هشام ممدوح 22 عامًا، مفقود داخل المياه.

 

وتبين أن المصابين في الحادث وهم، سالم عاطف سالم 22 سنة، طارق محمود، إبراهيم 22 سنة، محمد بكرى شاذلي 20 سنة، جميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى ناصر العام تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

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