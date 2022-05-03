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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد جامعات مصر يبحث طرق المحافظه على البيئه في سيوة

سيوة تسعى للتخلص من آخر كيس بلاستيك يدمر البيئة

الوفد خلال زيارة
الوفد خلال زيارة سيوة

استقبل محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، بعثة من طلاب جامعات ومدارس من مختلف محافظات الجمهورية، خلال زيارتها الواحة فى عيد الفطر المبارك  وبحضور أحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة ، ومحمد عمران جيرى مدير إدارة السياحة برئاسة مركز ومدينة سيوة وشيوخ القبائل  .

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وأكد رئيس مدينة سيوة أن  برنامج مصر  بتتكلم اخضر،  انطلقت فاعلياته من مدينة سيوة في بداية العام الجاري تحت شعار سيوة بتتكلم أخضر. 

وأوضح كريم محروس منسق المبادرة، أن البرنامج يهتم بدعم ملف استضافة مصر لقمة المناخ العالمية من جهة، ويسهم في الحد من استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، والذي يهدد مستقبل التنمية في المدن المعتمدة على السياحة الخضراء، عن  طريق توفير البدائل الصديقة للبيئة.

وأضاف أنه يتم العمل على نشر التوعية بين العديد من الفئات، أبرزها الطفل والمرأة والقيادات المجتمعية والتجار وأصحاب المنشآت الفندقية والسياح، باستخدام أدوات وفعاليات فنية ورياضية وثقافية وورش عمل تدعم مفاهيم الدمج لكافة فئات المجتمع، بمن فيهم ذوي الاحتياحات الخاصة. 

وأشار إلى أن هذا البرنامج قد بدأ بالشراكة مع العديد من الجامعات الأهلية، أبرزها مصر الخير ولجنة البيئة بالروتاري، واستمر بدعم العديد من الجامعات والمدارس المصرية، أبرزها الجامعة الفرنسية والمدرسية الألمانية الجديدة بالإسكندرية.

وقال إن من المقرر  أن تستمر فاعليات البرنامج طوال مدة العيد في المناطق العامة ونقاط التقاء السياح، وتكتمل خطواته النهائية، بدعم مجلس المدينة، حتى تتخلص مدينة سيوة من آخر كيس بلاستيك يدمر البيئة .

الوفد خلال زيارة سيوة
الوفد خلال زيارة سيوة
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