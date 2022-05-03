حملات مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، بمختلف القطاعات الخدمية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق العامة، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، والحرص على تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، والاستمرار في رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بالطرق الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز.

وتنفيذا للتكليفات تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، أعمال تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم رفع جميع التراكمات والمخلفات والقمامة من نقاط تجميعها ونقلها للمقلب الرئيسي بالظهير الصحراوي الغربي، وذلك في إطار الاهتمام بنظافة القرى ومداخلها وشوارعها وطرقها الرئيسية وحفاظا على صحة المواطنين.

وفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع، لرفع مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق الوحدات المحلية وأحياء المركز.

وفي مركز مطاي، تم تنفيذ حملة للنظافة والتجميل، بأحياء شمال وشرق المدينة، وتمت أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع، باستخدام معدات الوحدة المحلية، ونقلها للمقالب العمومية.

وفي مركز المنيا، واصلت الوحدة المحلية حملات النظافة والتجميل، بقرية تلة، وبشارع طه حسين بحي شمال المدينة، وشارع الحرية (الكورنيش) بحي شمال المدينة، وشارعي (ترعة النسوان، والحاج حسن) بحي جنوب المدينة، حيث تمت أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع، باستخدام معدات الوحدة المحلية، ونقلها للمقالب العمومية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة نظافة مكبرة بالفترة المسائية بشارع الثورة خلف العمارات السكنية، ورفع جميع نقاط تجمع القمامة والمخلفات والاشغالات وذلك حفاظا على صحة المواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضاري.

وفي مركز بني مزار، تم تنفيذ حملة للنظافة والتجميل، بحي شرق المدينة، وتمت أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع، باستخدام معدات الوحدة المحلية، ونقلها للمقالب العمومية.