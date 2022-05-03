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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة فى انقلاب مركبة توك توك بأسوان

إنقلاب توك توك -
إنقلاب توك توك - أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها اليوم "الثلاثاء" بقرية العطوانى التابعة لمركز إدفو شمال أسوان نتيجة انقلاب مركبة توك توك .

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطاراً بوقوع الحادث الذى أسفر عن مصرع الطفلة " منة . س.س " 15 سنة ، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل جثتها إلى المشرحة العمومية بإدفو لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الطبيب الشرعى ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة المختصة لتولى التحقيق .

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وكانت منطقة عزبة المصرى بقرية الكلح التابعة لمركز إدفو شمال أسوان قد شهدت مساء أمس الإثنين إندلاع حريق بإحدى الأراضى الزراعية ، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرةعلى الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو أصابات.

تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق بإحدى الأراضى الزراعية ما أدى لانتشار النيران داخلها، وتحديدًا بعزبة المصرى بقرية الكلح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

وإنتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

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