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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

امرأة تستيقظ من الموت
امرأة تستيقظ من الموت

انتهت جنازة عادية في بيرو إلى صدمة ومأساة بعد سماع المشيعين صوت المرأة المتوفاة "تطرق" على النعش من الداخل لتنبيههم أنها على قيد الحياة.

كانت الجنازة لامرأة تدعى «روزا إيزابيل سيسبيديس كالاكا» التي ورد أنها لقيت حتفها في حادث سيارة خطير على طريق تشيكلايو-بيكسي في بيرو.

أودى الحادث بحياة شقيق زوجها وترك أبناء أخيها مصابين بجروح خطيرة.

وقد أعلن الأطباء وفاة روزا داخل المستشفى، لذا قامت عائلتها بتششيع جنازتها في مدينة لامبايك لتقديم احترامهم الأخير.

عندما رفع أقارب روزا التابوت الخشبي على أكتافهم، وشرعوا في التوجه إلى المقابر، بدأوا يسمعون صوت قرع من الداخل.

وكانت الصدمة كالصاعقة عندمل أنزلوا التابوت وفتحوا غطاءه، ليجدوا أن روزا كانت على قيد الحياة وتحدق بهم.

نقل الأقارب المصابون بالصدمة روزا إلى مستشفى قريب، حيث تبين أنها تعاني من علامات ضعيفة على الحياة، وتم توصيلها على الفور بنظام دعم الحياة.

بشكل مأساوي، تدهورت حالة روزا بعد ساعات قليلة من دخولها المستشفى وتوفيت في نفس اليوم.
بعد حالة الإهمال المروعة، أعربت عائلة روزا عن غضبها من مديري الرعاية الصحية وطالبت بفتح تحقيق.

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