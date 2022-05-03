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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحدائق والمنتزهات تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر

الحدائق تستقبل المواطنين
الحدائق تستقبل المواطنين للاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر

رصدت فضائية اكسترا نيوز، مظاهر الاحتفالات في ثانى أيام عيد الفطر المبارك فى الحدائق والمنتزهات.

في سياق آخر قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية قامت بالتواصل مع جميع المحافظين والوزارات والوحدات المحلية للتأكد من جميع استعدادات العيد ومتابعة التطورات على جميع الأصعدة في القطاعات الخدمية والحيوية.

وأضاف “قاسم”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى المصرية، أنه تم توجيه تعليمات بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين الخاصة باﻷعياد، مثل اللحوم والأسماك بالكميات والأسعار المناسبة، مع استعداد الأجهزة الرقابية لوزارة الصحة والطب البيطري للسيطرة على تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أنه تم تفعيل جولات ميدانية لمتابعة توافد أهالينا في المحافظات على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتأكد من توفير كل الخدمات اللازمة لتوفير الراحة لجميع المواطنين.

وأشار قاسم إلى أن هناك إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع المرور الميداني لرؤساء الأحياء في القرى والمدن؛ وتم رصد بناء مخالف في دمياط لمجموعة من المقابر، وكذلك تم رصد المخالفين من السائقين الذين يقومون بتقسيم الرحلات لزيادة الربح واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع أنه تمت إزالة التراكمات والمخلفات على جوانب الطريق للمحافظة على الشكل الجمالي والصحي، والتأكيد على تفعيل غرفة العمليات وإدارة الأزمات لزيادة السيولة المرورية للمتنقلين من المحافظات.

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