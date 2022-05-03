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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: يجب تقديم تسهيلات جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

أكد “ أحمد مهني” عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علي ضرورة منح أصحاب المشروعات الصغيرة تسهيلات جديدة لتشجيعهم على فتح مزيد من المشروعات الصغيرة وازاحة أي تعقيد في الإجراءات لزيادة حجم الأنشطة للمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب. 

دعم توطين الصناعات الوطنية

وأضاف “مهني” لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية تتمثل في توجيهات وتكليفات بشأن إطلاق مبادرة لدعم توطين الصناعات الوطنية والاعتماد علي المنتج المحلي ومن هذا المنطلق يجب أن تقوم الدولة بتقديم تسهيلات جديدة لأصحاب المشروعات لتمكنهم من تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع.

 

جاء ذلك تعليقا علي تأكيد حنان عبد اللطيف مدير عام صندوق التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، بوجود تسهيلات التي يقدمها الصندوق لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى المميزات التي يتمتع بها الصندوق من حيث قلة الفائدة على القرض والتيسيرات في السداد وطرق التعامل مع المتعثرين والمشروعات التي يدعمها الصندوق وخاصة المرأة المعيلة في قرى المحافظات وفترات السماح وكيف تعامل الصندوق مع المقترضين في ظل أزمة فيروس كورونا.

 

وقالت “حنان” في حوار لـ"صدى البلد"، المشروعات التي يهتم بها الصندوق التنمية المحلية بالوزارة، هي المشروعات الغير ضارة بالبيئة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الموجودة في القرى بالمحافظات، وذلك في مجالات مختلفة كتسمين الماشية والأغنام والدواجن وبقالة منزلية وغيرها من الأنشطة والمشروعات المنزلية المشتهر بها القرى والتي تعمل بها المرأة.


وأشارت إلى أن تمويل المشروعات المنزلية من 1000 إلى 5000 جنيه حاليا ويصل حجم التمويل إلى 50 ألف جنيه.. ولكن سيتم زيادة حجم هذا التمويل وجميع التمويلات  لتتواكب مع الزيادة في الأسعار في الاجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

المشروعات الصغيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص مجلس النواب الصناعات الوطنية معدلات النمو توفير فرص عمل المشروعات

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