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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم "فارس" بالسينمات.. 18مايو

صدى البلد

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "فارس" يوم ١٨ مايو الجاري، في تجربة سينمائية جديدة تمزج بين القصص الإنسانية والأكشن والغموض.

وكانت شركة الجذور المنتجة للفيلم قد أعلنت استعدادها عن طرح " فارس" في ١٨ مايو بعد تأجيل موعده عن موسم عيد الفطر.

وتم أمس طرح الأغنية الرسمية لفيلم فارس " مبهتمش" غناء مسلم على جميع المتاجر الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وحظت بنسب مشاهدة عالية وسط تفاعل من الجمهور  حول الاغنية التى عكست سياق الأحداث الدرامية الإنسانية.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، من انتاج شركة الجذور، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

فارس فيلم فارس ١٨ مايو دور العرض السينمائي

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