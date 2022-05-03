إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم شبين القناطر بالقليوبية

شهد طريق شبين القناطر / تل بنى تميم بالقليوبية حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين "توك توك" مما أسفر عن اصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزى حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بوقوع حادث تصادم بطريق شبين القناطر / تل بنى تميم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين تصادم دراجتين بخاريتن "توك توك" مما أسفر عن اصابة 4 أشخاص جر ى نقلهم لمستشفى شبين القناطر المركزى وتولت النيابة التحقيق.