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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع رجيم بعد رمضان والعيد لحرق الدهون.. جربيه بنفسك

رجيم
رجيم

هل تبحثين عنرجيم سريع لحرق ونسف الدهون، إليك رجيم سريع لنسف وحرق الدهون والتخلص من الدهون الزائدة التي اكتسبتينها طوال شهر رمضان برجيم جربيه بنفسك يقدمه موقع هيلث:

اليوم الأول والثاني


وتعد خطة الرجيم  كالتالي:
الإفطار 

4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى أوبيضة مسلوقة +ربع رغيف بلدى

الغداء

  3 ملاعق أرز +طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون+2 شريحة لحم مشوى
أو
2سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء  + 3 ملاعق أرز
أو
مكرونة مسلوقة  + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة

بعد ساعه..
ثمرة فاكهة

العشاء


كوب زبادى + ملعقة عسل
 

اليوم الثالث والرابع


الإفطار:

كوب من شاى باللبن خالى الدسم بدون سكر 
 

الغداء:

 سمك ماكريل مشوى + أرز أبيض

أوعلبة تونة +طبق سلطة خضراء العشاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوى

العشاء

كوب عصير كيوى أو أناناس


اليوم الخامس والسادس والسابع


الإفطار 
كوب عصير من الجريب فروت
2 قطعه جبن لايت + 1 توست سن
أو 2 بيضة مسلوقة + 1 توست سن
 

بين الافطار والغداء ..خس وخيار بأى كمية
 

الغداء اختارى من الآتى ..

طبق شوربة خضار + 2 شريحة لحم مشوى
أو
طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دسم + صدر دجاجة مشوية
أو علبه تونة + طبق سلطة خضراء +نصف رغيف سنبين الغداء والعشاء
 

ثمرة فاكهة
العشاء 

2 زبادى لايت +ثمرة فاكهة
بين الوجبات يفضل تناول الاعشاب الخارقة مثل الجنزبيل والقرفة
أو
فول بالليمون + رغيف سن

حرق ونسف الدهون رجيم سريع التخلص من الدهون الدهون الزائدة شهر رمضان health

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