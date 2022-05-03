خالد الصاوي: قرأت خبر وفاة ابنى رغم إني معنديش ولاد

أكد الفنان خالد الصاوى، أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هي ثورة واحدة على مرحلتين، مشيرا إلى أننا ثورنا بطريقة راقية لم تحدث في دول عظمى.

وقال الصاوي خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى: "بـ أحاول أن أنوع في الأدوار التي أقدمها، وكنت في البداية لم أصل لفكرة أن أتفحص الشخصية حتى أصل لها من كل الجوانب»، منوها أنه التحق بكلية آداب قسم فلسفة بعد تخرجى من كلية الحقوق.



وتابع : "لا أريد ألا أكون قديما وأكون متجدد ولا أكون خالد الصاوى أو تكرار شخصية خالد الصاوي، بل أختلف في الشخصيات التي أقدمها في الدراما.

واستطرد الصاوي ساخرا: "قرأت كثيرا خبر وفاتي، وكذلك قرأت خبر وفاة ابنى رغم أني معنديش أولاد".