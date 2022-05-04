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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان قصير.. جويل مردينيان تظهر على إنستجرام بإطلالة جذابة |شاهد

جويل مردينيان
جويل مردينيان

نشرت الإعلامية جويل مردينيان صورة جديدة لها، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وأنثوية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

 إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان، وهي ترتدي فستان كت قصيرا باللون اللبني القاتم بتصميم مميز من منطقة الصدر، واختارت بوت طويل باللون الذهبي من الجلد وجيبة ناعمة تتناسب مع إطلالتها.

 

 

وقامت جويل مردينيان بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة  ناعمة وانسيابية، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

ولم تتكلف جويل مردينيان في وضع  المكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الأحمر الناعم، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة للغاية تبرز من جمال ملامحها.

 

 

ولم تتكلف جويل مردينيان  في ارتداء الإكسسوارات ، حيث إنها اختارت ساعة يد باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة جويل مردينيان 

 

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميتها نايثين .

 

مسيرة جويل مردينيان

 

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

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