شاهد.. كورنيش الإسكندرية كامل العدد في ثاني أيام العيد

شهد كورنيش الإسكندرية زحامًا شديدًا من الإسكندرانية والزوار الذين جاءوا للمدينة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، رغم انخفاض درجات الحرارة عن المتوقع لهذا التوقيت من العام.

وسيطر الطقس البارد على أجواء الإسكندرية، وسط شبورة مائية على أغلب أنحاء المدينة خاصة في المساء وفي الساعات الأولى من الصباح.

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وشهدت حركة الشوارع الرئيسية سيولة مرورية ملحوظة وخاصة طريق الكورنيش وشارع أبوقير والمحاور المرورية الرئيسية في مداخل ومخارج المحافظة.

يذكر أن المحافظة شهدت أمس أمطارًا خفيفة لم تستغرق سوى دقائق، في أغرب مشاهد أول أيام عيد الفطر رغم حرارة الجو في بعض أوقات النهار.

وقد أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك، وسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقدم المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي ، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجولة تفقدية على عدد من الميادين والحدائق العامة والشواطئ بطول الكورنيش، وذلك الوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك التأكد من جاهزية الشواطئ لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري اﻹسكندرية خلال أيام العيد.

وخلال الجولة، تواجد المحافظ وسط المواطنين بالحدائق العامة والميادين، وهنأهم بعيد الفطر المبارك، وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مؤكدا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق لها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.