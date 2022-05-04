نائب أوكراني سابق: بدء الاستعدادات لضم غرب أوكرانيا إلى بولندا



أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني (الرادا) إيليا كيفا، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات بدأت في منطقة غرب أوكرانيا للانضمام إلى بولندا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، كشف النائب السابق عن تغيير كييف لاستراتيجية استخدام الأسلحة الواردة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة لم تعد كييف تنقلها إلى مناطق العمليات العسكرية، لكن يتم الاحتفاظ بها في غرب البلاد.

وأضاف أنه سيتم تشكيل خط دفاع جديد هناك، والذي بفضله سيكون من الممكن تحقيق الهدف السياسي المتمثل في توحيد هذه المنطقة مع بولندا.

وأوضح كيفا على صفحته عبر تطبيق "تلجرام"، أن هذه هي المرحلة الأولى قبل الانفصال وخلق" أوكرانيا الموالية للغرب"وعاصمتها لفيف (لفوف)، مع انضمامها في خطوة لاحقة إلى بولندا، من خلال استفتاء.

وفي وقت سابق قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف إن هنغاريا تخطط للاستيلاء على جزء من أراضي بلاده بعد بدء العملية الروسية الخاصة في البلاد.

ونقل موقع "Ukraina.ru" عن هذا المسؤول قوله إنه "لسبب ما، تعتقد (هنغاريا) أنها يمكن أن تأخذ جزءا من أراضينا"، مهددا بودابست بـ "عواقب محتملة" بعد تسوية الوضع في أوكرانيا.