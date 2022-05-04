عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب أوكراني سابق: بدء الاستعدادات لضم غرب أوكرانيا إلى بولندا

بدء الاستعدادات لضم
بدء الاستعدادات لضم غرب أوكرانيا إلى بولندا


أعلن النائب السابق في البرلمان الأوكراني (الرادا) إيليا كيفا، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات بدأت في منطقة غرب أوكرانيا للانضمام إلى بولندا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، كشف النائب السابق عن تغيير كييف لاستراتيجية استخدام الأسلحة الواردة من أوروبا، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة لم تعد كييف تنقلها إلى مناطق العمليات العسكرية، لكن يتم الاحتفاظ بها في غرب البلاد.

وأضاف أنه سيتم تشكيل خط دفاع جديد هناك، والذي بفضله سيكون من الممكن تحقيق الهدف السياسي المتمثل في توحيد هذه المنطقة مع بولندا.

وأوضح كيفا على صفحته عبر تطبيق "تلجرام"، أن هذه هي المرحلة الأولى قبل الانفصال وخلق" أوكرانيا الموالية للغرب"وعاصمتها لفيف (لفوف)، مع انضمامها في خطوة لاحقة إلى بولندا، من خلال استفتاء.

وفي وقت سابق قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف إن هنغاريا تخطط للاستيلاء على جزء من أراضي بلاده بعد بدء العملية الروسية الخاصة في البلاد.

ونقل موقع "Ukraina.ru" عن هذا المسؤول قوله إنه "لسبب ما، تعتقد (هنغاريا) أنها يمكن أن تأخذ جزءا من أراضينا"، مهددا بودابست بـ "عواقب محتملة" بعد تسوية الوضع في أوكرانيا.

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن ​أوكرانيا​ و​روسيا ضم أوكرانيا لبولندا اخبار بولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

اعتداء مروع.. أسد ضخم يجر حارس حديقة الحيوان بفكيه

موضوعات متعلقة

عائدة من أوكرانيا : لم نتوقع نشوب الحرب الروسية ..ولم أتذوق النوم منذ اندلاعها..فيديو

لمن وقع فى كرب .. عليك بأدعية السعادة

قصة الإسراء والمعراج .. تفاصيل حدثت في تلك الليلة لا يعرفها كثيرون

نجم فريق Abba الغنائي السويدي ينفصل عن زوجته بعد 41 عاما من الزواج

سعفان ومحافظ بورسعيد يسلمان 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة ..تحويل مليون جنيه مستحقات المصريين المغادرين من الأردن.. تعيين 12 ألفاً و497 منهم 138 "قادرون باختلاف" في 6 محافظات

ماذا حدث في الإسراء والمعراج بالتفصيل؟.. 25 مشهد بين السماء والأرض

أحب الكلام إلى الله .. 4 كلمات رددها الآن ولن يضرك شيء

ما أسباب الابتلاء والمصائب .. 7 عطايا إلهية للصابرين

ترشيحاتنا

ممشى أهل مصر.. حكاية المتنزه الأكثر جذبًا للمواطنين في العيد

صراع الأثرياء.. القيمة التسويقية لريال مدريد ومانشستر سيتي قبل موقعة دوري الأبطال

غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة مقدمو خدمة الاتصالات لشروط الترخيص

في يوم المرور العالمي.. لغز حوادث الطرق بين السرعة والانشغال

روسيا: سنتعامل مع أي وسيلة نقل لـ الناتو في أوكرانيا كهدف عسكري

5 دول تستحوذ على صادارت مصر من المواد العازلة بقيمة 3.286 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ