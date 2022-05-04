مراكز الشباب بقرى حياة كريمة تواصل استقبال المواطنين بأسيوط

في ثالث أيام عيد الفطر

تواصل مراكز شباب قرى حياة كريمة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، استقبال الشباب والأطفال وأهالي القرى للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك التى تحظى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " وذلك لمشاركتهم فرحتهم للاحتفال بعيد الفطر.

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إن مشاركة مراكز الشباب تأتى بناءً على توجيهات من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة فتح مراكز الشباب أمام المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك ،وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب وتوفير جميع وسائل الاحتفال بالعيد.

وأشار عبد الوكيل إلى حرص القائمين على العمل فى جميع مراكز شباب حياة كريمة على توفير كافة الخدمات والوسائل والاستعداد التام للاحتفال ، حيث تضمنت مظاهر الاحتفال تقديم هدايا للاطفال وكذلك فقرات ترفيهية، وألعاب مختلفه ، وفقرة العرائس إلى جانب العديد من ألعاب الملاهى.

ونوه إلى أنه لا يزال هناك توافد من المواطنين داخل مراكز الشباب للاحتفال بالعيد ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات داخل مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك.

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