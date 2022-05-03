عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفردوس وممشى أهل أسيوط الأبرز.. توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات في العيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن الحدائق العامة والمتنزهات والعبارات النهرية بمحافظة أسيوط، شهدت توافداً كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك ، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك في وجود انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ.

محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بحي شرق

محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك


وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم -إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالكامل لاستقبال أبناء المحافظة، لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل، حيث تم فتح حديقة الفردوس وممشى أهل أسيوط بحى شرق مدينة أسيوط، لقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية.

 

وأشار  إلى أن حديقة الفردوس وممشى أهل أسيوط شهدا تطورًا كبيرًا مما جعلهما مقصداً للزوار من أبناء المحافظة من المتوقع زيادة الإقبال خلال أيام العيد.


وأكد محافظ أسيوط ، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بتفقد الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز ومدن المحافظة وحل أية مشاكل قد تطرأ خلال أيام العيد وتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بإجازة العيد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من جميع الحدائق والمنتزهات والشوارع للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي كما تم اتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لحماية المواطنين وضمان استمتاعهم بالأجازة حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة فضلا نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التي تنطلق من المرسى السياحي بحديقة الفردوس بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أية حالات طارئة قد تحدث. 

وأوضح المحافظ ، أنه تم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات باستمرارية العمل طوال أيام العيد والتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي، على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مركز وحى وربطها بغرفة العمليات الرئيسية وادارة الازمات بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة مشددا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات العبارات النهرية الحدائق والمتنزهات عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج للعمل..3 حالات تمنح الموظفين إجازة بدون أجر

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 | شاهد

ألمانيا تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء والدواء

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا يؤانس لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس جامعة أسيوط: منع المرافقين للمرضى البالغين في المستشفيات طوال أيام العيد

ترشيحاتنا

بالجلباب الأبيض.. عروض الـ«الفلاي بورد» تخطف شغف السياح في الغردقة

محمد صلاح يزين التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول وفياريال في دوري أبطال اوروبا

برواتب تبدأ من 1200 ريال.. بدء سفر العمالة المصرية لموسم الحج بعد توقف عامين

توافد الزوار على حدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد

وزير التموين: صرفنا حصص 3 أيام من الدقيق لكل مخبز قبل العيد

طقس ثالث أيام العيد.. انخفاض الحرارة بجميع المحافظات والجو مائل للبرودة ليلًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضابط أمريكي يقتل طفلًا صغيرًا متعمدًا وعقوبة صارمة بانتظاره

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

فيديو

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

كوميدي وإثارة .. خريطة أفلام العيد في دور العرض

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ