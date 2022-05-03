الفردوس وممشى أهل أسيوط الأبرز.. توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات في العيد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن الحدائق العامة والمتنزهات والعبارات النهرية بمحافظة أسيوط، شهدت توافداً كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم للاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك ، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك في وجود انتشار أمني مكثف لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ.



وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم -إنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات بالكامل لاستقبال أبناء المحافظة، لقضاء احتفالات العيد وسط الحدائق على النيل، حيث تم فتح حديقة الفردوس وممشى أهل أسيوط بحى شرق مدينة أسيوط، لقضاء أفضل الأوقات والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية.

وأشار إلى أن حديقة الفردوس وممشى أهل أسيوط شهدا تطورًا كبيرًا مما جعلهما مقصداً للزوار من أبناء المحافظة من المتوقع زيادة الإقبال خلال أيام العيد.



وأكد محافظ أسيوط ، أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بتفقد الحدائق والمتنزهات على مستوى مراكز ومدن المحافظة وحل أية مشاكل قد تطرأ خلال أيام العيد وتوفير المناخ الجيد للمواطنين للاستمتاع بإجازة العيد وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من جميع الحدائق والمنتزهات والشوارع للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي كما تم اتخاذ التدابير اللازمة مع الجهات المعنية لحماية المواطنين وضمان استمتاعهم بالأجازة حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير خدمات الحماية المدنية والمرور وتكثيف الحملات الدورية لتسهيل الحركة المرورية والحد من الزحام مع نشر الخدمات المرورية وأجهزة الرادار على الطرق لمواجهة السرعات الزائدة فضلا نشر وحدات المسطحات النهرية لتأمين الرحلات النيلية التي تنطلق من المرسى السياحي بحديقة الفردوس بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لرفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والدفع بسيارات إسعاف مجهزة بجوار الحدائق والمتنزهات للتعامل مع أية حالات طارئة قد تحدث.

وأوضح المحافظ ، أنه تم تكليف جميع أجهزة المرافق والخدمات باستمرارية العمل طوال أيام العيد والتركيز على المرافق الخدمية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي، على أن يكون هناك مدير مسئول بكل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول النوبتجيات بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وغرف عمليات بكل مركز وحى وربطها بغرفة العمليات الرئيسية وادارة الازمات بديوان عام المحافظة لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير اللازمة مشددا على توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.