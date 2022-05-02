محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بحي شرق

أدى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط وسط حشد من المواطنين مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية .

كما أدى الصلاة معه اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء دكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد أركان حرب محمد الطنطاوى المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد أحمد حمدى بقطاع الأمن الوطني والعقيد أحمد بدر الدين نائب مستشار عسكرى أسيوط واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف وأيمن محروس رئيس حى شرق ومحمد بشير رئيس حي غرب ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية والأمنية.



بينما صلى المواطنون بالمراكز والمدن والقرى العيد بالمساجد والساحات التي خصصتها الأوقاف لصلاة العيد وهي نفس المساجد التي يتم تأدية صلاة الجمعة بها ويبلغ عددها 4085 مسجدًا على مستوى المحافظة.



وتضمنت خطبة عيد الفطر المبارك التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف حول فضل صيام وثواب شهر رمضان وعن فرحة المسلمين بالعيد وهدي النبي محمد صلي الله عليه وسلم يوم عيد الفطر وحث المواطنين على فضائل الأعمال والتمسك بالقيم الدينية ونشر المحبة والتسامح فالإسلام هو دين المحبة والسلام وبيان فضل العطاء والبذل وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته كما تضمنت التركيز على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.



وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين معربًا عن أمنياته أن يعم الخير والرخاء لمصر ولشعب أسيوط وأن يكون عيدًا سعيدًا أعاده الله عز وجل على الجميع بالخير والسلام لافتًا إلى أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو تنمية الوطن ورفعة شأنه. وأكد محافظ أسيوط إنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات والشركات خلال أيام عيد الفطر لتوفير احتياجات المواطن والتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة وإصلاح أي أعطال محتملة ومواجهة أي طارئ لافتًا إلى تفعيل غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية للعمل على حل أي مشكلة تطرأ على الفور والاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات المواطنين خلال فترة العيد ومتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع الرئيسية المدعمة مع استمرار معارض السلع والشوادر حتي نهاية العام بالتنسيق مع الشركات الكبري العاملة في مجال الاغذية والسلع الغذائية المتنوعة وتزويدها بكميات كبيرة لمستلزمات العيد بأسعار مخفضة كما تم رفع درجة الإستعداد بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتواجد في أماكن التجمعات والحدائق وعلى الطرق السريعة للتعامل مع أية حالات طارئة فضلا عن تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك لإضفاء بهجة وفرحة عليهم وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال فتره العيد للتاكد من صلاحية الاسماك المملحة واللحوم والاسماك للحفاظ على صحة المواطنين علاوة على تواجد رؤساء المراكز والمدن والقرى في مواقعهم لمتابعة كافة الخدمات وإستمرار أعمال النظافة والتعامل فوراً مع أية أحداث ورفع الإشغالات بالشوارع للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري مؤكدا تكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال عطلة العيد لمنع إستغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف وإزالة أي تعدى في المهد على الفور واتخاذ إجراءات سريعة نحو الإزالة الفورية حيال هذه التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين خلال الإجازات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

IMG-20220502-WA0070

IMG-20220502-WA0069

IMG-20220502-WA0058

IMG-20220502-WA0059

IMG-20220502-WA0060

IMG-20220502-WA0063

IMG-20220502-WA0062

IMG-20220502-WA0064

IMG-20220502-WA0065

IMG-20220502-WA0066

IMG-20220502-WA0067