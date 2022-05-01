بتكلفة 254 مليون جنيه



محافظ أسيوط يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي المشايعة بتكلفة 254 مليون جنيه لخدمة قرى مركزى صدفا والغنايم

أسيوط/



تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي المشايعة بمركز الغنايم وذلك بطاقة 20/40 ألف م3/يوم بتكلفة تبلغ 254 مليون جنيه لخدمة قرى مركزى صدفا والغنايم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزى صدفا والغنايم فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري .. رافقه خلال الجولة المهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم.



حيث تفقد محافظ أسيوط الموقع والأعمال الجارى تنفيذها بمشروع توسعات محطة معالحة صرف صحي المشايعة بالغنايم المرحلة الثانية ثم استمع إلى شرح من المهندس صابر عبدالرؤوف عن محطة معالجة صرف صحي المشايعة والتي تعمل بنظام المعالجة الثلاثية ومكونات المشروع الذي تبلغ طاقته 20 / 40 ألف م3 /يوم وسيخدم قرى مركزى صدفا والغنايم موجها أهمية مراعاة جودة الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.



وأوضح محافظ أسيوط أن محطة معالجة صرف صحي المشايعة تأتي ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم الذي يتكون من 3 محطات رفع 2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم بطاقة 55 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية 305 مليون جنيه بالإضافة إلى 3.7 مليون يورو "قرض أسباني" وذلك لخدمة 260 ألف نسمة.



وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.



وأوضح المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1200 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي 153 مشروع بتكلفة 15 مليار منها 9 محطات معالجة ، لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.