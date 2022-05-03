محافظ أسيوط: توريد 2862 طن قمح بـ 30 شونة ومركز تجميع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم توريد 2862 طن و745 كيلو من الأقماح المحلية بشون وصوامع المحافظة ، منذ بدء موسم الحصاد وحتى الان ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة وهنجر ومركز تجميع وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية ، دون حدوث أي معوقات في عملية التوريد، معلنًا تذليل كافة العقبات أمام المزارعين بجميع مراكز التجميع والشون.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن أعمال التوريد بجميع صوامع وشون المحافظة ، تتم تحت إشراف اللجنة العليا التى تم تشكيلها ، موضحاً أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يبلغ نحو 403 ألف طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا العام تبلغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط انتاجية 18 أردب للفدان.

وأكد على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تزايد الإقبال من المزارعين على توريد محصول القمح لموسم 2022 ، واستمرار أعمال حصاد المحصول بقرى ومراكز المحافظة ، لافتا إلى أنه أصدر تكليفاته لمسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك، وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلا عن التنسيق مع مسئولى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الاقماح المحلية وفقا للكميات التي اعلنتها وزارتي الزراعة والتموين.

وشدد على فتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 ، معلنا حضوره لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن، للإطمئنان على تذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة.

وأضح وكيل وزارة التموين بأسيوط ، محمد إسماعيل ، أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور الدوري والمفاجىء على جميع نقاط التجميع والشون والصوامع لمتابعة أعمال التوريد وتسليم الأقماح وفقا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة بمراكز التجميع والصوامع لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين ، بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب ٨٨٥ جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط و٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣ قيراط و٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022 .

وأشار إلى متابعة توفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها وتجهيزها لاستقبال الأقماح على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية واثباتها في سجلات حركة مركز التجميع وتشكيل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع ومطاحن وشون وهناجر للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها، بحضور ممثلي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الجهة المسوقة "أمين الموقع التخزيني" ، وذلك وفقا للضوابط المنظمة لذلك على أن يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.

من جانبها، أكدت وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، المهندسة هدى إسماعيل ، أنه يجرى متابعة مستمرة لأعمال حصاد محصول القمح وتذليل كافة العقبات امام المزارعين، مشيرة إلى أن محصول القمح يتم تسليمه لأكثر من 30 صومعة وهنجر وشون أسمنتية ومركز تجميع مشيرة إلى تشكيل لجنة بمديرية الزراعة لمتابعة عملية توريد محصول القمح موسم 2022 فضلا عن تنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة والعمل على عدم انتظار الموردين كثيراً أمام الشون، وذلك عن طريق تنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز لافتة إلى المتابعة المستمرة والدورية لأي شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها.

وتابعت: وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة والتي تبلغ 403 الف طن قمح وتقديم كافة التسهلات والحوافز للمزارعين.