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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إقبال كبير على الحدائق والرحلات النيلية بأسيوط في ثالث أيام العيد

رحلات نيلية احتفالا
رحلات نيلية احتفالا بالعيد في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء المدن والمراكز بضرورة متابعة سير الأعمال خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ، والتأكد على تواجد النوبتجيات بجميع القطاعات والإدارات الخدمية والتواجد الميداني بكافة الشوارع والميادين، للتعامل الفوري مع أية أعطال طارئة بكافة المرافق والخدمات العامة.

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وأعلن محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق خلال أيام عيد الفطر المبارك وأعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والأحياء بالتواجد الميداني المستمر لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتعامل الفوري معها لافتا إلى أن الغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في المراكز والأحياء ومديريات الخدمات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

كما شهدث الحدائق والمتنزهات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة اقبالًا كبيرًا من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وسط إجراءات وقائية وامنية وتمركز لسيارات الاسعاف، حيث تجمعت الأسر للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك في مشهد تعودت عليه حدائق المحافظة أيام الأعياد والاحتفالات المتعددة وسط فرحة وبهجة الأطفال والحضور. 

بينما نظم مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة ، رحلات نيلية تتحرك من مرسى العبارات النهرية بحديقة الفردوس على صفحة النيل داخل مدينة أسيوط، وتم توفير كافة وسائل ومقومات الأمان بالعبارات النهرية قبل تحركها والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمرافقة الرحلة حتى عودتها.

فيما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط المعديات النيلية بقرية الحوطا، لنقل المواطنين من البر الغربي إلي الشرقي للتحقق من حسن سير العمل ، وتوافر وسائل الأمان والالتزام بكافة الإجراءات حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة ولوائح التشغيل وكذلك التسعيرة المقررة ومواعيد العمل.

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