مع استمرار الحرب في أوكرانيا .. الاتحاد الأوروبي: بوتين غير مستعد للسلام

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "غير مستعد للسلام"، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن الاتحاد الأوروبي، يعتزم مواصلة الضغوط الدولية ضد الكرملين لإنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف "محاولات إشراك بوتين في مفاوضات السلام لحل الأزمة لم تنجح، إن بوتين ليس مستعدا للسلام".

وتابع قائلا: "الاتحاد الأوروبي يؤكد عزمه مواصلة الضغط دوليا على الكرملين لإنهاء الحرب في أوكرانيا وعزل روسيا بشكل أكبر".

من جهته، قال رئيس المتحدثين الرسميين باسم المفوضية إريك مامر "روسيا ستواجه عواقب كبيرة جراء الحرب على أوكرانيا وانخفاض القدرات والإمدادات العسكرية".