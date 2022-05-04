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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال أسابيع.. وزير الدفاع الأمريكي يعلن موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، أن الحرب فى أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع، لافتا إلى أن واشنطن لا تستطيع السيطرة على مصير الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا.

وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "نحن مجبرون في هذه المرحلة على الاعتماد على الأوكرانيين، والانطلاق من حقيقة أنهم سيفعلون الشيء الصحيح، ويتصرفون بحكمة وحذر، ويوزعون هذه الأسلحة ويخضعون للمساءلة عنها".

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وأشار "بحثت هذه المسألة مع القيادة في أوكرانيا وقد أكدوا لي أن هذه قضية مهمة سيركزون عليها"، مؤكدا أن بلاده "مضطرة" للاعتماد على كييف في هذا الأمر.

ولفت إلى أن البنتاجون يراقب عن كثب مخزوناته ويعمل مع صناعة الدفاع لتجديد أسلحة مثل صواريخ جافلين وستينجر في أقرب وقت ممكن.

واستطرد أوستن أن مسؤولي وزارة الدفاع يجتمعون مع شركاء الصناعة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي، قائلا "لقد شجعنا صناعة الدفاع على العمل معنا لفتح خطوط الإنتاج، وزيادة إنتاجهم وهم يفعلون ذلك".

وأضاف أوستن أن روسيا لا تملك أي سلاح يشبه جافلين الذي استخدمه الأوكرانيون بنجاح كبير خلال الحصار الفاشل للعاصمة الأوكرانية كييف.

وزير الدفاع الامريكي البنتاجون روسيا مجلس الشيوخ الأمريكي أوكرانيا لويد أوستن

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