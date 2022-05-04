63 شخصا.. روسيا تمنع دخول رئيس وزراء اليابان ووزيري الخارجية والدفاع إليها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن حظر دخول 63 يابانيًا من المسؤولين والصحفيين والأساتذة إلى أراضيها، لتورطهم فيما وصفته بـ"الخطاب غير المقبول" ضد موسكو.

وحسب بيان الخارجية الروسية، كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير الدفاع نوبو كيشي على رأس الممنوعين من دخول روسيا.

وكانت اليابان، من ضمن الدول التي دعمت أوكرانيا عقب الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، واتخذت موقفًا حازمًا ضد موسكو.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت سابق، بوقف استيراد الفحم الروسي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيتم الأخذ في الاعتبار ما يمكن فعله لأوكرانيا ضمن ما يسمح به القانون الياباني

كما وافق البرلمان الياباني، على تجريد روسيا من وضع "الشريك التجاري الأكثر تفضيلاً"، وهي خطوة تتخذها اليابان بالتنسيق مع الدول الأخرى لمعاقبة موسكو على تدخلها في أوكرانيا.

