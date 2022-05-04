طلب منها الرقص ثم قتلها.. بريطاني يتخلص من عشيقته بطريقة مأساوية

في واقعة مأساوية وغريبة قرر شاب بريطاني أن يتخلص من عشيقته بطريقة مأساوية بعدما طلب منها أمراً غريباً.

ووفقاً ما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية فإن حبيب جاكسون، 32 عاماً، اتفق مع صديقه حارس الأمن، كريستوفر هايوارد، 32 عاماً على قتل عشيقته.

وشملت جريمة القتل طلب القاتل من العشيقة، لويز رامب، 29 عاماً، الرقص له على عمود رقص في صالة منزلهما ثم عثر على جثتها في غرفة نومها مخنوقة ومحترقة.

وعثرت قوات الشرطة التي قبضت على المتهم على زجاجة بلاستيكية بجوار جثة المقتولة مرجحين أنه كان بداخلها مادة حارقة كالبنزين.

واستمعت محكمة سانت ألبانز كراون إلى أن المقتولة رآها الجيران وتبادلت رسائل على WhatsApp مع ابن عمها من منزلها في مقاطعة بيدفوردشير قبل قتلها.

منزل المقتولة

ونفى جاكسون ارتكابه جريمة القتل، لكن أدانته هيئة محلفين، وسيحكم عليه القاضي مايكل كاي كيو سي غداً.

وتمت تبرئة الشريك التجاري لجاكسون وزميله حارس الأمن، كريستوفر هايوارد، البالغ من العمر 32 عامًا أيضًا، من هوتون ريجيس ببيدفوردشير من جريمة القتل.