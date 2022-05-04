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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا تدعو الإمارات للمشاركة في قمة G20

محمد بن زايد والرئيس
محمد بن زايد والرئيس الأندونيسي

تلقى  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية وام؛ فقد بحث الجانبان - خلال الاتصال - علاقات الصداقة التي تجمع البلدين ومختلف جوانب تعاونهما وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

كما تناول الاتصال عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الرئيس جوكو ديدودو  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حضور قمة مجموعة العشرين " G20 " التي من المقرر أن تستضيفها إندونيسيا خلال شهر نوفمبر القادم .

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لدعوة  الرئيس جوكو ويدودو .. متمنياً لإندونيسيا الصديقة النجاح والتوفيق في رئاستها للمجموعة وإدارتها القمة للدفع نحو مزيد من التعاون الذي يعزز تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة " كوفيد -19 " ويرسخ لدعائم شراكات فاعلة واقتصاد قوي مستدام لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ومستقبل البشرية. 

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