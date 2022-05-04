أوكرانيا تتهم دول أوروبية بالتواطؤ لصالح روسيا

اتهمت الحكومة الأوكرانية، الدول الاوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي بالتواطؤ في جرائم حرب.

فيما قالت حكومة التشيك: "ندعم حظر النفط الروسي لكن نحتاج إلى فترة انتقالية مدتها سنتان أو ثلاث سنوات لتأمين مصادر بديلة".

وكشفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بشأن حدوث اضطرابات بإمدادات النفط إذا تم حظر استيراد الطاقة من روسيا.

وقال وزير الطاقة الألماني، روبرت هابيك، إن إمدادات النفط كافية حتى إيجاد بديل عن النفط الروسي.

وأضاف وزير اقتصاد ألمانيا أن برلين ستوفر للروس الفارين من بلدهم فرص عمل.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي: “سنفرض عقوبات تحرم بنكين روسيين إضافيين من نظام سويفت”، مضيفة أن “مستقبل الاتحاد يكتب الآن في أوكرانيا”.