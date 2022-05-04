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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد لإزالة كافة التعديات على الفور وخاصةً خلال فترة العطلات والإجازات الرسمية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء.

حملات مرورية مكثفة على المستشفيات في البحيرة

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتنفيذاً لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وما صدر فى مجلس المحافظين.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه يتم العمل وفق محورين أساسيين.. الأول إزالة التعديات الجديدة فى مهدها على الفور، الثانى إزالة كافة التعديات السابقة لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة. 

 وفي نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( المحمودية  - الدلنجات  - دمنهور - بدر -  كفر الدوار  - أبو المطامير) عن إزالة 13 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 1420 م2  عبارة عن الآتي:-

- حالتي تعدٍ بمساحة  380 م٢ بالمحمودية

- حالتي تعدٍ بمساحة 350 م٢ بالدلنجات.

- 3 حالات تعد بمساحة 200 م٢ بدمنهور.

- حالتي تعد بمساحة 190 م٢ ببدر.

- حالتي تعد بمساحة 170 م٢ بكفر الدوار.

-  حالتي تعد بمساحة 130 م٢ بأبو المطامير.

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