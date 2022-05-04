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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يطلب حكامًا أجانب لإدارة نهائي دوري السوبر لكرة السلة

صدى البلد

أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة السلة لطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباريات نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة المقرر إقامتها بين نادى الاتحاد السكندري و النادي الأهلي في الفترة من 8 إلى 16 مايو 2022  ( Best of 5 ) ، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر ، نظراً لحساسية هذه اللقاءات النهائية والتي ستُحدد هوية بطل المسابقة.

وأشار نادى الاتحاد السكندري فى خطابه المرسل للاتحاد المصري لكرة السلة بأن زعيم الثغر سوف يتحمل قيمة التكلفة الخاصة باستقدام الحكام الأجانب مناصفة مع النادي الأهلي.

النادي الأهلي الأهلى الاتحاد السكندري حسن مصطفي محمد مصيلحي نادي الاتحاد السكندري

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