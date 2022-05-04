الاتحاد السكندري يطلب حكامًا أجانب لإدارة نهائي دوري السوبر لكرة السلة

أرسل مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة السلة لطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباريات نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة المقرر إقامتها بين نادى الاتحاد السكندري و النادي الأهلي في الفترة من 8 إلى 16 مايو 2022 ( Best of 5 ) ، على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر ، نظراً لحساسية هذه اللقاءات النهائية والتي ستُحدد هوية بطل المسابقة.

وأشار نادى الاتحاد السكندري فى خطابه المرسل للاتحاد المصري لكرة السلة بأن زعيم الثغر سوف يتحمل قيمة التكلفة الخاصة باستقدام الحكام الأجانب مناصفة مع النادي الأهلي.