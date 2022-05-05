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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال تاريخي.. نحو 61 ألف زائر لحديقة الحيوان بالإسكندرية خلال العيد.. فيديو

إقبال تاريخي على
إقبال تاريخي على حديقة الحيوان في الإسكندرية

شهدت حديقة الحيوان في الإسكندرية زحاما شديدًا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث استقبلت الحديقة أعدادًا كبيرة من المواطنين ووصل الزحام إلى الشارع الخارجى للحديقة للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والملاهي الموجودة داخل الحديقة.

وقالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الحديقة استقبلت 29 ألف زائر في ثالث أيام عيدالفطر المبارك، فضلاً عن 24 ألف زائر خلال اليوم الثاني وأكثر من 8 ألاف خلال اليوم الأول، ليصل بذلك إجمالي الزائرين خلال أيام العيد الثلاثة اكثر من 60 ألف زائر تقريبا.

وأشارت إلى أن تذكرة الدخول هي 5 جنيه للمصرى و20 جنيه للأجانب، مضيف أن الحديقة استقبلت خلال الأيام الأخيرة، 9 ولادات جديدة من فصيلة نسناس عبلنج سودانى، و5 من القرود الحبشية، فضلًا عن 2 من فقمة سبع البحر.

وأشادت بدعم من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، برئاسة الدكتور محمد رجائى، مشيرة إلى أن الحديقة شهدت استعدادات خاصة لاستقبال الرواد فى إجازة عيد الفطر المبارك، من باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم الأماكن العامة ودورات المياه.

يذكر أن حديقة الحيوان في الإسكندرية تفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة، وتعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر، بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتضم "حيوانات، وثدييات، وزواحف، وطيور" وبداخلها برجٍ عالٍ يمكن من خلاله مشاهدة جميع أركانها، بجانب حديقة الطفل، وبحيرة الطيور المائية.

الاسكندرية حديقة الحيوان حديقه الطفل حدائق الحيوان صدى البلد عيد الفطر المبارك

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