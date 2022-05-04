بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اثر انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي مساء اليوم الأربعاء.



وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي بيضاء اللون تحمل لوحات ارقام 8961 قرب مدخل مركز أبوصوير، وهو ما أسفر عن مصرع ٤ أشخاص.

وقالت مصادر طبية إن المتوفين هم يوسف شعبان محمد عبد الستار 50 سنة ونورا محمد محمد اسماعيل 47 سنة ونور محمد شعبان عبد الستار 4 سنوات وفاطمة ابراهيم احمد 22 سنة وجميعهم مقيمون بقرية المحسمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين في الاسماعيلية.

إصابات خطيرة

وقالت المصادر الطبية في مستشفي جامعة قناة السويس أن الحادث أسفر عن إصابة الأربعة أشخاص بإصابات خطيرة أسفرت عن توقف القلب لبعضهم إلا أنهم لفظوا جميعا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى.