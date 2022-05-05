محمد هنيدي لـ ريال مدريد: مفيش هروب من الأسود

علق الفنان محمد هنيدي بعد فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 عبر صفحته الشخصية على تويتر.

ونشرهنيدي صورة كوميدية له هو صغير ويمسك بالكأس عبر تويتر وعلق قائلا : سکوت سکوت سکوت سكوت.. جت الملوك ملوك ملوك ملوك.. مفيش هروب هروب هروب من الأسود من الأسود..



ونجح فريق ريال مدريد في بلوغ الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في الفوز بنتيجة 6-5 بأجمالي مباراتي الذهاب والإياب على فريق مانشستر سيتي.

ووصل فريق ريال مدريد إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 17 مناسبة من قبل، نجح في حصد 13 لقب، وخسر في 4 مباريات فقط.