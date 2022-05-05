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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل اجراءات منع تسريب امتحانات الترم الثاني قبل توزيعها في المدارس

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تستعد مديريات التربية والتعليم ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس ، ابتداء من الاسبوع القادم في جميع المحافظات.

وكشفت مصادر رسمية بمديريات التربية والتعليم لـ صدى البلد ، أن هناك اجراءات عديدة يتم اتخاذها لضمان عدم تسريب امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل توزيعها على الطلاب في لجان الامتحانات.

 أكدت المصادر أنه تؤخذ اقرارات كتابية على من يشترك في وضع الأسئلة بعدم الاعلان عن تكليفه بوضع الامتحان والحفاظ على سريته. 

كما أوضحت المصادر ، أنه يشترط ألا يكون المكلف بوضع الامتحان قائما بالتدريس للصف الذي يضع له الامتحان قدر الامكان. 

وأضافت المصادر ، أنه يتم التنسيق الكامل بين الاجهزة الامنية وادارات المدارس لتأمين سير الامتحانات ، كما يتم غلق ابواب اللجنة وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته حيث يجب أن يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان. 
 

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تعليمات رسمية.. وزير التعليم لـ المديريات:واجهوا الغش في امتحانات التيرم الثاني بحزم

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شوقي لـ صدى البلد: نجهز خطوات جديدة لتطوير التعليم في الفترة المقبلة

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،قد عقد اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، ووكلاء المديريات، ومديري التعليم العام، ومديرى المراحل التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس للوقوف على الوضع النهائي لاستعدادات المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022.

وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع مديري المديريات الموقف النهائي للاستعدادات الخاصة بالامتحانات، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على التحايل، والتقليل من أساليب  الغش، والسعي لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب.

وأعلن  وزير التربية والتعليم  عن أنه إذا حدث أي عطل بجهاز "التابلت" بالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات، .. )، أثناء تواجده بلجنة سير الامتحان يتم تحرير محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة، وسيتم عقد امتحان آخر لهم في المواد الأساسية على مدار ثلاثة أيام، وذلك بعد نهاية الامتحانات بعشرة أيام على الأكثر، ويحق لهم إعادة الامتحان ورقيًا في المادة أو المواد التي تعثر فيها وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.

وأوضح  وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لطلاب  الصف الأول والثاني الثانوي الذين ليس لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنازل، الدمج التعليمي، إلخ..) تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل سواء (الأسئلة المقالية أو الاختيار من متعدد على مستوى الإدارة التعليمية، ولا يتم تطبيق فترة الراحة الخاصة بالطلاب المقرر لهم أداء جزء من الامتحان إلكترونيًا والموجودة بالجدول المعلن ومدتها (15 دقيقة) ويتولى السيد الموجه الأول لكل مادة وضع الأسئلة.

وشدد  وزير التربية والتعليم على ضرورة التزام السادة المكلفين بوضع الأسئلة المقالية - 30% للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيًا - بمراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم كما في المواصفات المعتادة.

وتابع  وزير التربية والتعليم  "تعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع ورقيًا لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية، وبدون ورقة مفاهيم".

وأوضح  وزير التربية والتعليم  أنه بالنسبة لامتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) لطلبة الصف الثالث الثانوي تعقد بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المعتمدة بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم.

ووجه  وزير التربية والتعليم  بضرورة إدارة الامتحانات سواء للصفين الأول والثاني الثانوي والثانوية العامة بصورة جيدة، متمنيًا خلق أجواء ميسرة للطلاب والسيطرة على أية حالة من الغش والقضاء عليه، منوهًا بأن المنصة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي مصممة ضد الغش ومن الصعب على الطلاب اختراق التابلت والخروج خارج الامتحان.

وتم خلال الاجتماع موافقة الوزير على اقتراح إمكانية إجراء امتحان إلكتروني تجريبي للصف الثانى الثانوى، خلال الأيام التي تعقد فيها المواد غير المضافة للمجموع لضمان تواجد الطلاب بنسبة مائة فى المائة، وفحص الإمكانيات التكنولوجية.

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