عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ سلاف فواخرجي عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي، في الصور بإطلالة  جذابة مميزة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

لوك جديد.. سلاف فواخرجي تلفت الأنظار بإطلالة جديدة

ظهور جديد لـ سلاف فواخرجي في كواليس مسلسل "مع وقف التنفيذ"

وتشارك سلاف فواخرجي فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

أحدث أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

اخبار سلاف فواخرجي الفنانة السورية سلاف فواخرجي الفنانة سلاف فواخرجي أعمال سلاف فواخرجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

ترشيحاتنا

بمساعدة المخابرات الأمريكية.. القوات الأوكرانية تقتل 12 جنرالا في الجيش الروسي

روجينا لـ صدى البلد: أرفض ظلم المرأة وأهتم بقضاياها.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

أمريكا.. الكونجرس يقر مشروعا بشأن اتفاق إيران النووي

النفط يواصل مكاسبه بعد اقتراح أوروبي بحظر الروسي

مكنتش لاقي آكل.. قصة معاناة أحمد فتحي مع زوجته قبل الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

فيديو

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ