مصطفى بكري: اقتحام الأقصى سيشعل النار تحت أقدام المحتل في أرض فلسطين

علق الإعلامي مصطفى بكري على اقتحام قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “وحده يتصدى بصدور عارية، ألا تخجلون؟!”.

وتابع: “قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز علي المحاصرين من أبناء الشعب الفلسطيني داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، هذا يكشف مجددا أن خطة الاقتحام تتم بتنسيق مشترك بين المستوطنين والجيش الصهيوني، بتعليمات مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، مطلوب اجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع العالم أمام مسئولياته، اقتحام الأقصى سيشعل النار تحت أقدام المحتل في كل أرض فلسطين".

اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، وانتشرت في ساحات الحرم لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين إلى المسجد.

وأفادت قناة “الميادين” الإيرانية نقلا عن مراسلها في القدس المحتلة، بأنّ شرطة الاحتلال انتشرت بكثافة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، في باب السلسلة والبلدة القديمة.

وأشارت القناة إلى أنّ قوات الاحتلال أغلقت المصلى القبلي بعد إطلاقها الرصاص المطاطي وقنابل الصوت تجاه المرابطين، مبينةً أنّ قوات الاحتلال اعتقلت مرابطاً على الأقل بعد الاعتداء عليه داخل باحات المسجد الأقصى.

وأضافت القناة أنّ دعوات انتشرت ليلاً للنفير دفاعاً عن المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين.

وانتشر عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم.

وعند الساعة السابعة صباحاً، فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين الذين قاموا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات.

العربيه لوضع العالم أمام مسئولياته ، إقتحام الأقصي سيشعل النار تحت أقدام المحتل في كل أرض فلسطين — مصطفى بكري (@BakryMP) May 5, 2022

قوات الأحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز علي المحاصرين من أبناء الشعب الفلسطيني داخل المصلي القبلي في المسجد الأقصي ، هذا يكشف مجددا أن خطة الإقتحام تتم بتنسيق مشترك بين المستوطنين والجيش الصهيوني ، بتعليمات مباشره من الحكومه الإسرائيليه ، مطلوب إجتماع عاجل للجامعه — مصطفى بكري (@BakryMP) May 5, 2022