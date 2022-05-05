عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصطفى بكري: اقتحام الأقصى سيشعل النار تحت أقدام المحتل في أرض فلسطين

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري على اقتحام قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “وحده يتصدى بصدور عارية، ألا تخجلون؟!”.

وتابع: “قوات  الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز علي المحاصرين من أبناء الشعب الفلسطيني داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى، هذا يكشف مجددا أن خطة الاقتحام تتم بتنسيق مشترك بين المستوطنين والجيش الصهيوني، بتعليمات مباشرة من الحكومة الإسرائيلية، مطلوب اجتماع عاجل للجامعة العربية لوضع العالم أمام مسئولياته، اقتحام الأقصى سيشعل النار تحت أقدام المحتل في كل أرض فلسطين".

شاهد | لحظة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على ساحات المسجد الأٌقصي

إعلام فلسطيني: مستوطنون رفعوا علم دولة الاحتلال أثناء اقتحام الأقصى

اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، وانتشرت في ساحات الحرم لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين إلى المسجد.

وأفادت قناة “الميادين” الإيرانية نقلا عن مراسلها في القدس المحتلة، بأنّ شرطة الاحتلال انتشرت بكثافة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، في باب السلسلة والبلدة القديمة.

وأشارت القناة إلى أنّ قوات الاحتلال أغلقت المصلى القبلي بعد إطلاقها الرصاص المطاطي وقنابل الصوت تجاه المرابطين، مبينةً أنّ قوات الاحتلال اعتقلت مرابطاً على الأقل بعد الاعتداء عليه داخل باحات المسجد الأقصى.

وأضافت القناة أنّ دعوات انتشرت ليلاً للنفير دفاعاً عن المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين.

وانتشر عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم.

وعند الساعة السابعة صباحاً، فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين الذين قاموا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات.

الكاتب مصطفى بكري اعتداء قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 5-5-2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 5-5-2022

التنمية المحلية: تركيب 406 آلاف قطعة موفرة لاستهلاك المياه فى دور العبادة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 5 مايو 2022

لوسي لصدى البلد: وافقت على مسلسل انحراف بسبب روجينا

احذر فتح هذه الرسائل الثلاث على واتساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

فيديو

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ