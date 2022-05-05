عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى لتأمين دخول مستوطنين إسرائيليين.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، وانتشرت في ساحات الحرم لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين إلى المسجد.

وأفادت قناة “الميادين” الإيرانية نقلا عن مراسلها في القدس المحتلة، بأنّ شرطة الاحتلال انتشرت بكثافة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، في باب السلسلة والبلدة القديمة.

وأشارت القناة إلى أنّ قوات الاحتلال أغلقت المصلى القبلي بعد إطلاقها الرصاص المطاطي وقنابل الصوت تجاه المرابطين، مبينةً أنّ قوات الاحتلال اعتقلت مرابطاً على الأقل بعد الاعتداء عليه داخل باحات المسجد الأقصى.

وأضافت القناة أنّ دعوات انتشرت ليلاً للنفير دفاعاً عن المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين.

وانتشر عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم.

وعند الساعة السابعة صباحاً، فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين الذين قاموا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات.

التعاون الإسلامي تحذر من الاستمرار في انتهاكات المسجد الأقصى

وزير الأوقاف: رفع الأعلام الإسرائيلية على المسجد الأقصى استفزاز خطير للمسلمين

شرطة الاحتلال المسجد الأقصى مستوطنين المسجد القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

ترشيحاتنا

بمساعدة المخابرات الأمريكية.. القوات الأوكرانية تقتل 12 جنرالا في الجيش الروسي

روجينا لـ صدى البلد: أرفض ظلم المرأة وأهتم بقضاياها.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

أمريكا.. الكونجرس يقر مشروعا بشأن اتفاق إيران النووي

النفط يواصل مكاسبه بعد اقتراح أوروبي بحظر الروسي

مكنتش لاقي آكل.. قصة معاناة أحمد فتحي مع زوجته قبل الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

فيديو

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ