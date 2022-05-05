شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى لتأمين دخول مستوطنين إسرائيليين.. فيديو

اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، وانتشرت في ساحات الحرم لتأمين مسار اقتحامات المستوطنين إلى المسجد.

وأفادت قناة “الميادين” الإيرانية نقلا عن مراسلها في القدس المحتلة، بأنّ شرطة الاحتلال انتشرت بكثافة، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، في باب السلسلة والبلدة القديمة.

وأشارت القناة إلى أنّ قوات الاحتلال أغلقت المصلى القبلي بعد إطلاقها الرصاص المطاطي وقنابل الصوت تجاه المرابطين، مبينةً أنّ قوات الاحتلال اعتقلت مرابطاً على الأقل بعد الاعتداء عليه داخل باحات المسجد الأقصى.

وأضافت القناة أنّ دعوات انتشرت ليلاً للنفير دفاعاً عن المسجد الأقصى من اعتداءات المستوطنين.

وانتشر عناصر التدخل السريع والوحدات الخاصة في ساحات الحرم، وقامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين وجولاتهم الاستفزازية في ساحات الحرم.

وعند الساعة السابعة صباحاً، فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام المستوطنين الذين قاموا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات.