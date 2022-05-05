العثور على جثة مسن داخل محطة مترو شبرا الخيمة والنيابة تصرح بالدفن

عثر أهالى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على جثة مسن متوفى داخل محظة مترو شبرا الخيمة.

وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المتوفى.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة "م. ف. هـ"، 70 سنة، متوفى داخل محطة مترو شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقله لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.