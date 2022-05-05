عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة مسن داخل محطة مترو شبرا الخيمة والنيابة تصرح بالدفن

جثة
جثة

عثر أهالى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على جثة مسن متوفى داخل محظة مترو شبرا الخيمة. 

وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهل المتوفى. 

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة "م. ف. هـ"، 70 سنة، متوفى داخل محطة مترو شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاته وجرى نقله لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

شبرا الخيمة مدير أمن القليوبية أمن القليوبية محافظة القليوبية مستشفى ناصر العام المباحث الجنائية محطة مترو شبرا الخيمة تقرير الصفة التشريحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

أكن له كل الاحترام.. ياسمين صبري لصدى البلد: الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

أسعار الذهب اليوم الخميس 5-5-2022

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 5-5-2022

علي جمعة: 3 علامات تسبق ظهور المسيح الدجال تحقق منها اثنتان

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

موضوعات متعلقة

حبس تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة فى القليوبية

انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الحر في القليوبية

السيطرة على حريق شب بمحلات أدوات كهربائية بشبين القناطر في القليوبية

ترشيحاتنا

بجوائز 1.1 مليون دولار.. مصر تستعد لاستقبال بطولة العالم للإسكواش بمتحف الحضارات

انتخابات محلية في بريطانيا على وقع "فضيحة الحفلات" لـ حزب المحافظين

التجارة: استقبال 26 ألف و724 رسالة واردات في الربع الأول من 2022

ذكرى وفاة الطبلاوي..علامة بارزة في تاريخ التلاوة القرآن.. تزوج 3مرات وأنجب 13 ابنًا

الأعلى منذ 20 عاما.. ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 69.9%

القوي العاملة: تعيين 3205 من بينهم 38 "قادرون باختلاف" بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

تحديث محتمل جديد لواتس آب.. نقل مكان الحالات إلى صفحة الدردشات

قلدها الشباب وطلبة المدارس.. كيف تحولت تقليعة شعر محمد عبد الوهاب إلى موضة؟

فيديو

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل عيد الفطر في الإمارات.. شاهد

يخضع لعلاج طبيعي.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبدالحميد.. فيديوجراف

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ