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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية توريد أكثر من 27 ألف طن قمح محلي للصوامع والشون..صور

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انها تقوم بالمتابعة اليومية لصوامع وشون الشرقية للتأكد من إستقبال الأقماح وتورديها والتي يبلغ عددها ٥٥ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

 

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشارت "عبد الرحمن" الي انه بلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى اليوم (٢٧١٠١)  طن و(٩٤٧)  كيلو قمح  وأن ما تم حصاده  من الحقول الزراعية للقمح ٩٥ ألف ٦٤٤ فدان واجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت  (٤٢٣) ألف و (٢٢٢) فدان .

التموين: نستهدف استلام 60 ألف طن قمح من مزارعي الشرقية والدقهلية وبورسعيد

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٢ بقيمة ٥٠ جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة ١٥ جنيهاً للأردب زنة ١٥٠ كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً ، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة ، كما شدد المحافظ علي الا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن ٢٢.٥ قيراطاً.

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الشرقية الصوامع الأقماح التموين القمح وزارة التموين

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