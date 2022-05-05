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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان: رفع سعر الفائدة الأمريكية يؤثر سلبا على اقتصاديات دول العالم

تبعات رفع سعر الفائدة
تبعات رفع سعر الفائدة على الدولار

قال النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن رفع الفيدرالي الأمريكي  لسعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة، سيؤثر سلبا على جميع اقتصاديات دول العالم الناشئة من بينها مصر، مشددا على أن الدولة المصرية ستكون ملزمة بضرورة اتخاذ عدة إجراءات حاسمة لمواجهة تداعيات ذلك والآثار السلبية المترتبة على هذه الزيادة.

 

تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على مصر والعالم

 

وأكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن رفع سعر الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة بما فيها مصر، من شأنه أن يزيد من تكلفة أدوات الدين المصري، ويجعل جزء من الأموال الساخنة المتواجدة بالأسواق الناشئة تفتح المجال للخروج عنها  .

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رفع سعر الفائدة بالبنوك المركزية .. الأزمة العالمية يدفع أعباءها الاقتصاد الدولي

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بعد أيام من قرار رفع سعر الفائدة..تعافي الجنيه أمام الدولار وتراجع الذهب

و أوضح وكيل موازنة البرلمان أن رفع سعر الفائدة الأمريكي سيكون له تبعات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بما فيها مصر.

 

و قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمعدل نصف بالمائة.

وفي وقت سابق، صعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جهوده لسحب التحفيز غير المسبوق الذي أغدقه على الاقتصاد الأمريكي بعد أن تسبب جائحة فيروس كورونا في قلب الاقتصادات العالمية قبل عامين.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الدولار بمقدار نصف نقطة مئوية ووافق على خطط للبدء في تقليص محفظة الأصول البالغة 9 تريليون دولار.

ياسر عمر لجنة الخطة لفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة سعر الفائدة الأمريكية رفع سعر الفائدة الأمريكية الاسواق الناشئة

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