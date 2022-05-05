تطعيم 3 ملايين و 638 ألف مواطن بالشرقية بالجرعة الأولي بلقاح كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،قامت الفرق الطبية المتحركة والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بالانتشار منذ صباح أمسالأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في الشوارع الرئيسية والميادين بالقري والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بالجرعات الأولي والثانية والثالثة التنشيطية، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وأشار "مسعود" بأن الفرق الطبية بالمحافظة قامت حتي الآن بتطعيم ٣ ملايبن و ٦٣٨ ألفا و ٧٥٦ مواطنا بالمحافظة جرعة أولي بنسبة تغطية بلغت ٨٤%، هذا بجانب تطعيم أكثر من ٢.٥ مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية ٦٨%، وتطعيم ٣٢١٨٧٧ مواطنا بالجرعة الثالثة التنشيطية، وأكثر من ٢٩١٣٦١ طالبا من عمر ١٢ حتي ١٨ عاما، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

ويناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، كإرتداء الكمامات وغسيل الأيدي، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩